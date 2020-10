Paul Pogba a démenti la rumeur inventée par le controversé tabloïd anglais "The Sun" comme quoi le Français ne voudrait plus jouer en équipe nationale à cause des annonces d'Emmanuel Macron. Le président de la République soutient les caricatures publiées par la presse hexagonale.



Le journal a lancé une Fake News en expliquant que Paul Pogba, musulman, prendrait sa retraite internationale suite à la position d'Emmanuel Macron. Le joueur de Manchester United a fermement démenti sur son compte twitter en placardant un "Fake News- Inacceptable" sur la une du quotidien.



Le milieu de 27 ans a été plus loin sur son compte Instagram en annonçant qu'il allait porter plainte contre le tabloïd.

"Donc le journal Le Sun a recommencé... Des nouvelles absolument infondées à mon sujet circulent, indiquant des choses que je n'ai jamais dites ou pensées. Je suis consterné, en colère, choqué et frustré que certaines sources "médiatiques" m'utilisent pour faire de faux titres sur les sujets sensibles concernant l'actualité française en mêlant en plus l'équipe de France à cela. Je suis contre toutes les formes de terreur et de violence.

Malheureusement, certains journalistes n'agissent pas de manière responsable lorsqu'ils écrivent les informations, abusent de leur liberté de la presse, ne vérifient pas si ce qu'ils écrivent / relaient est vrai, créent une chaîne de fausses infos sans se soucier que cela affecte la vie des gens et ma vie. Je vais donc lancer une action en justice contre ceux qui ont propagé cette fake news. Un message pour The Sun : certains d'entre vous sont probablement allés à l'école et devraient se souvenir de la façon dont vos professeurs vous ont appris à toujours vérifier vos sources, n'écrivez pas sans vérifier. Mais bon, vous l'avez encore fait sur un sujet très sérieux cette fois, honte à vous !"