L'ancien international anglais et vedette de Manchester United, Paul Scholes a accepté lundi le poste d'entraîneur intérimaire du FC Salford City, situé dans la région du Grand Manchester, qui évolue en 4e division anglaise (League Two) après le renvoi du manager Graham Alexander. Scholes, 45 ans, avait déjà occupé ce poste un match en 2015. Salford City est devenu en 2015 la propriété d'un groupe composé des anciens joueurs de la "Class 92" de Man United Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville et Paul Scholes.