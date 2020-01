Championnats étrangers Pendant que les quatre fantastiques du PSG affolent les compteurs, un dilemme se dresse face à Tuchel Nicolas Christiaens

Ce mercredi, le PSG a atomisé Saint-Etienne en quart de finale de Coupe de la Ligue (6-1) en s'appuyant sur son carré d'As."La galette des Rois": voilà le titre de Une de L'Equipe, ce jeudi matin. Les Rois étant bien sûr ceux que la presse française se plaît aussi à appeler les "quatre fantastiques": Di Maria, Neymar, Mbappé et Icardi. Ceux-là n'ont laissé qu'un assist à Meunier et un... auto-but à Moulin, le gardien de Saint-Etienne, sur la feuille de stat pour se partager tout le reste. Avec, notamment, un premier triplé pour Icardi au Parc des Princes.



L'attaquant argentin a commencé son festival d'une superbe frappe en pivot, dans un angle fermé, dès la deuxième minute. Il l'a poursuivi par deux buts offerts par Mbappé en deuxième période avant de réussir sa plus belle action du match lorsqu'il rendait la pareille à son équipier français d'un superbe enchaînement suite à une passe de 40 mètres signée Di Maria: contrôle "porte-manteau" du droit, en extension, assist du gauche.



C'était seulement la troisième fois que Tuchel titularisait ce quatuor.



