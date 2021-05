En révélant l'identité du vainqueur du trophée qui porte son nom, l'ancien entraîneur mythique de Manchester United, Alex Ferguson, a salué "la réussite remarquable" que constitue la reconquête du titre de champion d'Angleterre mais aussi le fait d'atteindre pour la première fois la finale de la Ligue des Champions, qui se jouera samedi à Porto, contre Chelsea.

La Premier League est le championnat "le plus fort, de loin" dans lequel il a entraîné, a, pour sa part, estimé Guardiola, qui succède à Jürgen Klopp, distingué avec Liverpool l'an dernier.

"La Liga espagnole est très plaisante et le championnat allemand aussi mais ce championnat, à cause de la météo, du nombre de matches entre novembre et février, la dimension physique, c'est le championnat le plus difficile", a-t-il assuré.

Les membres de l'association des entraîneurs anglais ont aussi élu Daniel Farke, le coach de Norwich, promu la saison prochaine en Premier League, meilleur entraîneur de Championship et Emma Hayes, qui a remporté un deuxième titre féminin consécutif avec Chelsea, meilleure coach d'une équipe féminine.

Steven Gerrard, entraîneur des Glasgow Rangers a reçu une récompense spéciale pour avoir terminé la saison invaincu en championnat d'Ecosse.