Personne ne résiste à Robert Lewandowski © BELGA Championnats étrangers Jérôme Brys

Düsseldorf était la seule équipe active en Bundesliga contre laquelle le Polonais n'avait pas encore marqué. C'est chose faite!





Il ne fait (presque) jamais partie des discussions pour le Ballon d'Or et pourtant, tous les ans, Robert Lewandowski affole les compteurs. Buteur d'une incroyable efficacité, le Polonais fait parler la poudre depuis 14 ans au niveau professionnel et cette année encore, il marche sur l'eau. A 31 ans, il semble être à l'apogée de sa carrière et personne ne semble en mesure de le stopper.



Pour preuve, jusqu'à cet après-midi, Düsseldorf était la seule équipe active en Bundesliga cette saison contre laquelle il n'avait pas encore trouvé le chemin des filets. Et comme on pouvait s'en douter, le Polonais s'est baladé dans la défense gruyère du 16e du classement. Deux nouveaux buts qui portent son compteur à 29 en... 27 matchs de championnat.