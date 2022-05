L'international anglais Phil Foden a été cette saison l'un des artisans du possible titre de Manchester City cette saison. Avec les Citizens, il n'est plus qu'à un soupir d'un deuxième titre de champion d'affilée. Il ne reste qu'un jour de match et ils ont un point d'avance sur Liverpool. Lors de la dernière journée, Aston Villa vient à l'Etihad ce dimanche, Liverpool reçoit le Wolverhampton de Leander Dendoncker.

Foden est le premier joueur à remporter le trophée deux années de suite. En 2014, Eden Hazard, alors à Chelsea, avait reçu le prix. Cette fois, Foden a été choisi parmi la sensation de Liverpool Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher et Tyrick Mitchell (tous deux de Crystal Palace), Mason Mount (Chelsea), Aaron Ramsdale et Bukayo Saka (tous deux d'Arsenal), et Declan Rice (West Ham).