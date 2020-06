Dix saisons. C'est le temps qu'à passer David Silva à Manchester City après son transfert pour 28 millions d'euros en provenance de Valence le 14 juillet 2010. Après 426 matchs, 32 601 minutes, 75 buts et 137 assists sous la tunique des Skyblues, le petit espagnol s'apprête à vivre une nouvelle aventure. Si à Manchester City, on a pour habitude de dépenser des millions lorsqu'une légende s'en va (Laporte avait notamment coûté 65ME pour remplacer Kompany l'hiver dernier), cela pourrait changer pour cette fois. Parce que Pep Guardiola détient déjà son successeur et qu'il vient tout droit de l'académie avec Phil Foden.

"Le joueur le plus talentueux que j'ai jamais vu"