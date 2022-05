Neuf à la suite. Et peut-être dix. L’AS Monaco réalise actuellement la plus longue série de victoires au sein des cinq grands championnats européens. En dehors des places européennes voilà quelques semaines, les Monégasques sont aujourd’hui sur le point de terminer sur la deuxième marche du podium de la Ligue 1. Pour le plus grand bonheur de Philippe Clement qui fait taire toutes les critiques.

Petit flashback. Nous sommes à la mi-mars, au lendemain de la 28e journée de Ligue 1. Monaco vient de perdre à Strasbourg et d’être éliminé en huitième de finale de l’Europa League par Braga. Philippe Clement, alors 8e du championnat, n’est en poste que depuis deux mois mais sa tête est déjà mise à prix.



(...)