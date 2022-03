L'AS Monaco, qui n'avait plus gagné depuis le 6 mars à Marseille, a sèchement battu le PSG 3-0 dimanche dans le cadre de la 29e journée du championnat de France. Au classement, les Sangermanois restent leaders avec 65 points, 15 d'avance sur Marseille, et l'ASM se hisse en 7e position (44 points). Chez les Monégasques, Eliot Matazo est resté sur le banc.

Philippe Clement a titularisé Aleksandr Golovin, qui n'avait plus débuté un match de championnat depuis le 12 décembre, et a laissé Kevin Volland sur le banc. Les Asémistes ont mieux débuté la rencontre face à des Parisiens, qui perdaient beaucoup de ballon.

L'équipe du Rocher avait d'ailleurs manqué quelques grosses occasions avant que Wissam Ben Yedder ne dévie un centre de la droite de Youssouf Fofana (25e, 1-0). Le PSG, qui s'était réveillé en fin de première période, a continué sur sa lancée et s'est octroyé plusieurs opportunités par Nuno Mendes (47e) et Kylian Mbappé (51e) avant que le rythme ne baisse. Alors que Monaco pressait moins haut, Volland, qui avait remplacé Gelson Martins (64e), a parachevé une action collective menée par Ben Yedder et Ruben Aguilar (68e, 2-0).

Secoué par Presnel Kimpembe, l'attaquant allemand a aussi amené le penalty transformé par Ben Yedder (84e, 3-0). Aux Pays-Bas, Groningue est allé s'imposer 1-3 à Utrecht dans le cadre de la 27e journée. Mo El Hankouri sur penalty (4e, 0-1) et Michael de Leeuw (10e, 0-2) ont rapidement porté les visiteurs au commandement.

A la reprise, Bart Ramselaar (48e, 1-2) a relancé le débat que Jorgen Strand Larsen a clôturé (89e, 1-3). A Utrecht, Othman Boussaid était réserviste et à Groningue, Emmanuel Matuta (84e) et Cyril Ngongé (90e+2) sont montés au jeu. Au classement, Groningue peut encore espérer disputer les barrages pour l'Europe puisqu'il occupe la 8e position avec 36 points à quatre unités d'Utrecht, qui occupe la 7e et dernière place qualificative.

En Turquie, Antalyaspor, avec Ruud Boffin dans le but, s'est imposé 4-1 face à Giresunspor. Veysel Sari (5e, 1-0), Dogukan Sinik (62e, 2-0), Fernando (81e, 3-1) et Naldo (90e+5, 4-1) ont inscrit les buts des Scorpions et Muhammed Gumuskaya (66e, 2-1, pen) a réduit l'écart pour les visiteurs. Après 30 journées, Antalyaspor est 10e (41 points) et Giresunspor 16e (35 points).