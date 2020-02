LENS 25/02 (BELGA)

L'ancien gardien de but de Caen et Toulouse Philippe Montanier, 55 ans, n'est plus le coach du RC Lens, l'équipe de Ligue 2 française dont l'ancien diable rouge Guillaume Gillet est le capitaine. Un communiqué publié mardi annonce en effet qu'il a été décidé de "le suspendre d'activité, lui et une partie de son staff technique (son adjoint direct, Mickaël Debève, et son préparateur physique, Stéphane Wiertelak, ndlr)".

Toujours sur le podium et en course pour la montée en Ligue 1, les Sang et Or n'ont cependant gagné qu'un match (1-0, le 4 février face à Troyes réduit à dix) en sept journées de championnat depuis début 2020.

Ils ont perdu leur précieuse deuxième place synonyme de montée directe au profit de l'AC Ajaccion, suite à la claque reçue à Bollaert contre Caen (1-4) le week-end dernier.

Franck Haise, le coach de la réserve qui joue en National 2 (D4), va assurer l'intérim.

Le contrat de Montanier expirait au mois de juin, mais contenait une option d'une année de contrat automatique en cas de remontée en Ligue 1.