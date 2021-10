Le job de rêve ou un cadeau empoisonné ? Certes, Julian Nagelsmann est arrivé dans le club le plus stable de la planète foot, avec un outil de travail de haut niveau et un engouement incroyable. Mais il a aussi pour tâche d’assumer la succession de Hansi Flick, au Bayern Munich. Et ce n’est pas rien.

"Sur une saison, Flick a remporté six trophées. Les six qui étaient en jeu. Il a tout gagné ! Cette saison 2020-2021 a été exceptionnelle pour le Bayern", commente Philippe Vande Walle, l’ancien gardien des Diables rouges, fan inconditionnel de la formation allemande. "Du coup, c’est un énorme challenge que de rejoindre cette institution. C’est presque impossible de faire mieux, à la base."

Presque impossible, mais encore possible. En attendant de dresser un bilan à la trêve, on peut déjà noter qu’après six journées de Bundesliga, l’équipe de Nagelsmann n’a perdu que deux unités et a inscrit 23 buts. Son prédécesseur avait pris une unité de moins la saison dernière. "C’est assez impressionnant. Ils en ont enfilé cinq au Herta, quatre à Leipzig et sept à Bochum."

