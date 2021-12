Les matches de Premier League entre Leicester, le club des Diables Rouges Youri Tielemans et Timothy Castagne, et Tottenham, prévu jeudi soir, ainsi que cinq duels prévus ce week-end pour le compte de la prochaine journée de championnat d'Angleterre, ont été reportés en raison du coronavirus. Dans un premier temps maintenue, la rencontre entre Leicester et Tottenham, a finalement été reportée en raison de nouveaux cas de Covid chez les Foxes, a annoncé le club de football anglais jeudi.

"Leicester City peut confirmer que la direction de la Premier League a décidé de reporter le match de jeudi contre Tottenham", comptant pour la 17e journée, avaient écrit les Foxes dans leur communiqué en milieu de journée.

"Le club n'a plus assez de joueurs de l'équipe première valides pour disputer le match", avait poursuivi Leicester, dont la demande de report avait été dans un premier temps refusée la veille.

En début de soiré, un autre communiqué des Foxes a annoncé également le report du match pour la 18e journée à Everton qui devait se dérouler dimanche, une mesure qui était attendue, compte tenu de la fermeture pour 48h de son centre d'entraînement "pour aider à couper les circuits (d'infection)".

Dans l'après-midi, la Premier League avait décidé de remettre la rencontre entre les Red Devils et Brighton, programmée samedi.

United "continue à subir une épidémie de cas de Covid au sein de son effectif qui ne leur permet pas d'aligner une équipe pour le match prévu à Old Trafford", avait expliqué l'organisateur du championnat.

Le match des Red Devils contre Brentford, mardi avait déjà été reporté, mais "des tests supplémentaires positifs ont été confirmés aujourd'hui (jeudi)", avait ajouté la Premier League.

Au total, six matches de championnat ont été décalés pour des raisons sanitaires à l'heure actuelle, en comptant Tottenham-Brighton, dimanche, et Burnley-Watford, reporté deux heures avant le coup d'envoi, mercredi.

Vers un report de toute la 18e journée ?

La Premier League navigue à vue dans un contexte sanitaire incertain. Elle avait, par exemple, estimé que les neuf absents à Leicester, pour des cas de Covid, mais aussi des maladies ou des blessures, ne justifiaient pas le report, au grand dam de l'entraîneur Brendan Rodgers.

"On a toujours essayé de soutenir les mesures (pour lutter contre le Covid), mais quand on a besoin d'un peu de soutien face à la situation extrême dans laquelle on se retrouve, on n'a pas pu le recevoir", avait-il déploré.

Neuf joueurs manquaient alors à l'appel, positifs au coronavirus, malades ou blessés, mais de nouveaux cas de Covid ont été identifiés, sans que l'on connaisse leur nombre exact.

Un flou regretté par l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp.

"Je ne comprends absolument pas pourquoi on n'est pas plus ouvert sur le sujet. Des tas de gens attrapent le Covid en ce moment, c'est un fait. Si je l'attrape, et espérons que non, je n'aurai aucun problème pour le dire", avait-il assuré.

"Pourquoi personne ne dit le nombre de joueurs atteints? C'est toujours +un certain nombre de membres du staff ou de joueurs+. Allez, dites-le, comme ça tout le monde comprendra pourquoi on ne peut pas jouer", avait-il poursuivi.

Jeudi, l'entraîneur danois de Brentford, Thomas Frank, a même appelé à ce que toute la 18e journée soit reportée.

"Le nombre de cas de Covid explose dans tous les clubs. Tout le monde est confronté à ça (...) Reporter cette journée et aussi (les quarts de finale de) la Coupe de la Ligue (prévus mardi et mercredi prochain) laisserait à tout le monde au moins une semaine ou quatre ou cinq jours pour désinfecter et faire tout ce qu'il faut dans les centres d'entraînement", a-t-il plaidé.

"Cela permettrait de casser la chaîne (de contamination) dans tous les clubs", a encore estimé Frank.