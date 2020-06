Les huit quarts de finalistes de la Coupe d’Angleterre ne sont plus qu’à 90 minutes de rejoindre Wembley pour le dernier carré. Certes, le mythique stade londonien sera amputé de supporters et de son ambiance. Mais comme le signale Mikel Arteta, "ça reste un événement de pouvoir jouer dans ce stade même s’il est vide."

Et cette FA Cup reste elle aussi prestigieuse et désirée pour les équipes encore en lice dont ne fait pas partie Liverpool, éliminé par Chelsea au tour précédent. Une aubaine pour les autres clubs du Big 6, frustrés par les Reds et des résultats personnels souvent décevants, qui voient leur route toute tracée vers ce trophée.

(...)