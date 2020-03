C'est ce que le Président de la Fédération française de football a annoncé ce jeudi soir.

Les annulations s'enchaînent tant et plus. Comme nous vous l'annoncions, les différentes compétitions sportives en Belgique sont mises à l'arrêt jusqu'au 3 avril. Une telle mesure n'a pas encore été prise en France mais les différentes compétitions de football, à tous les niveaux sont d'ores et déjà interrompues.

C'est ce qu'a annoncé Noël Le Graet, président de la Fédération française de football (FFF), suite aux mesures prises par Emmanuel Macron pour endiguer la propagation du coronavirus. "Je souhaite annoncer la suspension de l'ensemble des activités et compétitions gérées par la Fédération, ses ligues et ses districts, sur l'ensemble du territoire. Ainsi tous les championnats amateurs féminins et masculins, de toutes les catégories d'âge, les divers tournois et rassemblements, les entraînements et l'activité des écoles de football sont interrompus à compter du vendredi 13 mars, et jusqu'à nouvel ordre."

La FFF ne communique donc pas de date de reprise de ses activités, indiquant qu'elles reprendront "dès que les conditions sanitaires le permettront."