Les soucis financiers du club ont atteint un niveau extrême. Les joueurs ne sont même plus payés et ne peuvent parfois pas s’entraîner…

Bolton Wanderers connaît un destin tragique que beaucoup de clubs amateurs rencontrent à cause de problèmes d'argent. À cause de cela, les différents acteurs de la formation anglaise ont probablement vécu la pire saison de leur carrière… Les joueurs n'ont, à plusieurs reprises, pas pu s’entraîner dans les installations de la Eddie Davis Academy parce qu’il n’y avait ni nourriture ni électricité. La direction ayant été dans l’incapacité de régler les dernières factures liées au complexe d’entraînement ou au niveau du salaire des joueurs par exemple…

Les dirigeants avaient déjà dû, en décembre dernier, solliciter un prêt de la part de la PFA (Player Football Association) afin d'honorer les accords salariaux. Mais n'étant plus payés depuis deux mois maintenant, les membres de l'effectif ont décidé de boycotter les deux derniers matches officiels de la saison à moins d'être payés.

L'équipe, actuellement avant-dernière et descendante en League One (la troisième division nationale), ne devrait plus faire long feu. Voici quelques extraits du communiqué établi par les Trotters concernant leur action.

"Nous nous sommes efforcés de poursuivre notre entraînement et de jouer nos engagements au cours de cette période extrêmement difficile, avec, apparemment, aucune solution en vue. Cette situation crée un fardeau mental, émotionnel voire financier pour les membres du club sans que cela soit leur faute. Il s'agit de circonstances sans précédent qui affectent tous les aspects de nos vies et qui mettent beaucoup de pression négative sur nous-mêmes et nos familles. Pendant ce temps, nous sommes restés patients dans l'espoir d'y voir plus clair. Et nous regrettons profondément de ne pas honorer la fin de la saison à moins d'être payés. Nous comprenons que cela décevra nos fans et pour cela nous nous en excusons sincèrement… Nous sommes conscients que cela peut être perçu comme une action radicale, mais nous estimons qu'il ne nous reste plus d'autre choix. Cette décision n'a pas été prise à la légère et ne constitue pas une réaction à cet incident en particulier. Nous évoluons dans un environnement presque intenable depuis un certain temps, et c'est l'accumulation de ces problèmes qui a conduit à notre décision..."

L'équipe reste actuellement sur cinq défaites de rang et devrait, sauf revirement de situation, être battue sur tapis vert face à Brentford ce samedi puis face à Nottingham Forest le 5 mai prochain.

Elle est loin l'époque ou Nicolas Anelka, Jay-Jay Okocha ou Johan Elmander régalaient les fans de la Reebok Stadium...