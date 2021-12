Trois succès et deux défaites contre Liverpool et Manchester City : Stevie G impressionne son vestiaire et ses homologues.

Villa Park a pris des airs de cimetière pour les entraîneurs ces dernières années. Lors des onze dernières années, neuf coachs s'y sont succédé sur le banc. Aucun n'en est ressorti avec une réputation embellie. Steven Gerrard espérera forcément inverser la tendance. Les débuts de l'ancienne gloire de Liverpool à la tête des Villains sont en tout cas prometteurs : après cinq matchs, il compte trois victoires (contre Brighton, à Crystal Palace et face à Leicester) et deux défaites contre... les Citizens et les Reds. Le club était seizième à deux points de la zone rouge quand Stevie G a été intronisé. Aujourd'hui, il se retrouve treizième, avec un matelas confortable de huit unités.

En l'espace d'un mois, Gerrard a transformé l'inquiétude qui régnait à Villa en enthousiasme et en excitation (...)