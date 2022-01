Rafa Benitez pourrait être la prochaine victime de Farhad Moshiri, le propriétaire des Toffees, qui a racheté le club en 2016. Wayne Rooney est cité pour remplacer l'Espagnol.

Que les supporters de Newcastle ne se réjouissent pas trop vite. L'arrivée d'un nouveau propriétaire, aussi riche soit-il, ne garantit en rien le succès. Certes la fortune de Farhad Moshiri n'est pas comparable à celles du Fonds d'investissement public saoudien, mais vu les règles du fair-play financier, les Magpies ne pourront pas non plus dépenser beaucoup plus que les Toffees.

Sur les cinq dernières années, soit depuis l'arrivée de l'homme d'affaires anglo-iranien à la tête du club, Everton a dépensé pas moins de 610 millions €... pour se retrouver quinzième aujourd'hui. Alors que l'objectif au départ était clairement d'enfoncer la barrière du top 4 pour obtenir un billet pour la Ligue des champions.