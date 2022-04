Avec "seulement" le titre de champion de France en poche, le PSG ne peut pas parler d'une bonne saison. En coulisses, les dirigeants s'activent déjà et une révolution est déjà annoncée par plusieurs médias français. Notamment le poste d'entraîneur qui devrait changer de main. Antonio Conte est annoncé avec insistance du côté du club de la capitale pour remplacer Mauricio Pochettino. Pourtant, ce jeudi en conférence de presse, l'Argentin est apparu très serein face à ces rumeurs.

Pochettino estime à "100%" ses chances de rester sur le banc de Paris la saison prochaine. " Il n’y a pas eu de discussion concrète, au-delà de ce qui est normal ou des plans déjà établis", a-t-il déclaré en conférence de presse, "nous avons une relation naturelle. On discute de différents thèmes, qui varient en fonction des circonstances. Mais la communication est bonne. On continue à travailler, comme toujours. On ne prend pas seulement en compte le présent, mais on pense aussi au futur."

Interrogé au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé, l'entraîneur parisien a eu la même réponse : il est persuadé que la star française va rester à Paris... Avant de nuancer quelque peu ses propos : "C'est ce que je ressens aujourd'hui. Mais en football, on peut s'attendre à plein de choses. Mais c'est ma réponse à la question qui m'est posée aujourd'hui."

L'avenir nous dira si l'Argentin avait bien raison d'être aussi confiant.