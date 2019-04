Paul Pogba est de plus en plus proche du Real Madrid.





Annoncé sur le départ de Manchester United, le Français aurait trouvé un accord avec les Merengues. C'est du moins ce que révèle le quotidien espagnol AS. Les deux parties se seraient mises d'accord sur un salaire de douze millions d'euros net par an soit deux de plus de ce qu'il a actuellement à United.





AS poursuit en évoquant la situation de Gareth Bale, qui est poussé vers la sortie en capitale espagnole. Le Gallois pourrait servir de monnaie d'échange avec La Pioche.





Le Real se dirige donc vers une colonne vertébrale composée de Varane-Pogba-Benzema. On y reconnait la french touch de Zinédine Zidane.