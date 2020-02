Ce n'est qu'une défaite 2-1 dans un match aller mais elle a suffi à faire resurgir tous les démons du PSG.

Alors, forcément, quand des vidéos sur lesquelles on voit la plupart des joueurs clés de l'équipe faire la fête se mettent à filtrer deux jours après cette défaite polémique et trois jours avant la réception de Bordeaux, toute la toile s'affole. Il faut dire que l'une de ces vidéos montre les trois joueurs célébrés danser sans retenue et sans chemise...La soirée avait pourtant commencé calmement, avec ce qui ressemble à un apéritif dînatoire sur fond musical, en présence des enfants. De quoi fêter gentiment les anniversaires d'Icardi, Di Maria et Cavani. Mais visiblement, les festivités se sont prolongées, comme on peut le voir sur les comptes Instagram de différentes épouses de joueurs. Dont Wanda Icardi , qui est également l'agent du buteur argentin. On repassera sur la stratégie de communication...Signalons enfin que si Mbappé apparaît au milieu des Sud-Américains, Thomas Meunier ne semblait pas être présent.