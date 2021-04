Le club de la capitale n'a pas joué, mais a profité du faux pas du Rakow Czestochowa, tenu en échec (0-0) au Jagiellonia Bialystok. A trois journées de la fin, Rakow et le Pogon Szczecin comptent neuf points de retard sur le Legia, qui possède l'avantage dans les confrontations directes et est ainsi assurés du titre.

Pour le Legia, il s'agit du septième titre lors des neuf dernières saisons et le 15e au total. Ce qui en fait le club le plus titré en solitaire. Le Ruch Chorzow et le Gornik Zabrze totalisent 14 titres, le Wisla Cracovie 13.