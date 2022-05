Il n’y a pas que les championnats du Big five dans la vie. Petit tour d’horizon des compétitions du subtop européen dont les champions sont sacrés les uns après les autres.

Portugal

Sergio Conceição toujours plus haut

C’est avec quelques pas de danse et le cigare aux lèvres que Sergio Conceição a célébré son troisième titre à la tête du FC Porto. Like a boss. Avec le plaisir ultime de glaner le sacre, samedi dernier, sur la pelouse de Benfica, avec un but à la dernière minute, dans un match animé par 14 cartons jaunes.