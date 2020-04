Positif au coronavirus, le médecin du Stade de Reims se suicide © Belga Championnats étrangers N. Ch.

Bernard Gonzalez, le médecin du club de Ligue 1, s'est suicidé ce dimanche. Il a laissé un mot qui relierait son geste à sa contamination au Covid-19, selon le quotidien Le Parisien. C'est un véritable drame qui s'est produit ce dimanche au sein du staff du Stade de Reims. Le club de Thomas Foket (ex-Gand) a perdu le médecin chargé de l'équipe première. Atteint par le coronavirus et mis en quarantaine avec son épouse, Bernard Gonzalez s'est donné la mort. "C'est une victime collatérale du Covid-19 car il avait été détecté positif et se trouvait en quatorzaine. Je sais qu'il a laissé un mot pour expliquer son geste mais j'ignore son contenu", a notamment expliqué Arnaud Robinet, maire de Reims.



Selon les informations du Parisien, il y a bien un lien entre la contamination au Covid-19 du médecin et son suicide.