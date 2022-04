Près de 81 400 billets ont trouvé preneurs. Dont 24 000 dans le Mur jaune, la plus grande tribune debout d’Europe, qui a donné au Signal Iduna Park son caractère mythique et monumental. Pour la première fois depuis plus de deux années, Axel Witsel et Thorgan Hazard vibreront à nouveau dans un stade comble, grâce à la fin des jauges restrictives.

"Cela peut nous donner un vrai coup de pouce car cela signifie beaucoup pour nous tous. Notre capitaine arpente par exemple les vestiaires avec le sourire depuis des jours", confie Marco Rose, qui connaîtra cette ambiance pour la première fois depuis son arrivée sur le banc du BVB.