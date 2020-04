Président tout-puissant de la Li ga , Javier Tebas souhaite que le football reprenne ses droits au plus vite en Espagne. Cet homme d’affaires avisé et autoritaire gère le championnat espagnol comme une entreprise et estime à plus de 680 millions d’euros le manque à gagner (essentiellement les droits de télévision) en cas d’arrêt prématuré de la compétition. Histoire d’anticiper au mieux la fin du confinement et de l’état d’alerte qui sévit actuellement, la Li ga a d’ores et déjà établi un protocole de retour aux affaires à l’attention des 42 clubs professionnels de D1 et D2.

Chaque détail y a été étudié comme s’il s’agissait de la préparation d’une bataille militaire ! On recense quatre grandes phases destinées à réduire les risques et à isoler les joueurs, les staffs et leurs proches dans une sorte de tour d’ivoire.