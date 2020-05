Pour Lionel Messi, l'arrêt forcé des compétitions en raison de la pandémie de coronavirus pourrait aider le FC Barcelone à remporter la Ligue des Champions. "Cela pourrait nous être bénéfique. Laissons d'abord les compétitions reprendre et nous verrons", a déclaré l'Argentin aux quotidiens catalans El Mundo Deportivo et Sport vendredi.

Plus tôt cette saison, Messi avait pourtant déclaré que le Barça n'avait pas les qualités nécessaires pour remporter la coupe aux grandes oreilles. "Je n'ai jamais douté de l'équipe et je suis certain que nous pouvons encore gagner chaque compétition, sauf si nous jouons comme en début de saison", a précisé Messi.

"Tout le monde peut se faire son opinion. La mienne est basée sur les années d'expérience que j'ai en Ligue des Champions. Je sais que le niveau auquel nous jouions n'était pas suffisant pour la remporter", a conclu l'Argentin.

Les Catalans sont en tête de La Liga, arrêté depuis mi-mars, avec deux points d'avance sur le Real Madrid. En Ligue des Champions, la bande à Leo Messi a été tenue en échec à Naples (1-1) lors du huitième de finale aller.