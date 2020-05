Pas toujours facile de s'adapter aux différentes règles pour limiter la propagation du coronavirus.

Ce samedi, Leipzig accueille Fribourg dans un stade vide. Mais pour que toutes les mesures de sécurité soient respectées, il faut impérativement que tous les joueurs et membres du staff respectent une distanciation sociale de 1,5 mètres. Impossible dans ce cas que tout le monde puisse s'asseoir sur le banc de touche. Seuls l'entraîneur et ses assistants ainsi que le médecin du club et les kinés peuvent donc prendre place sur le banc. Tous les joueurs remplaçants ainsi que les autres membres du staff doivent, quant à eux, prendre place dans la tribune située juste derrière.

Seulement, la Red Bull Arena de Leipzig n'est pas adaptée pour ce genre d'utilisation. En effet, celle-ci se situe trois mètres au-dessus de la pelouse. Difficile dans ce cas pour les joueurs qui viendraient à monter au jeu de descendre sur la pelouse...

C'est pourquoi, le club a installé des escaliers d'embarquement d'avion pour leur permettre de monter dans la tribune ou descendre sur le terrain en toute sécurité.