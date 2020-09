Le latéral brésilien devrait signer du côté d'Old Trafford dès cette semaine.

Le revers encaissé face à Crystal Palace encapsulait à merveille les maux auxquels Ole Gunnar Solskjaer doit remédier. Si Donny van de Beek - la seule arrivée enregistrée par les Red Devils cet été - est venu injecter davantage de qualité dans l'entrejeu, la roue qui grince le plus sur le carrosse mancunien demeure, encore et toujours, celle de la défense.

En témoigne la modique performance de l'arrière-garde contre les Eagles. De concert, les quatre éléments alignés par Solsjkaer devant le portier de Gea ont précipité le naufrage de United. Alors que Victor Lindelof ne se couvrait de gloire sur l'ouverture du score, Patrice Evra a cependant opté de pointer son viseur sur Luke Shaw. Le défenseur gauche avait omis de poursuivre Andros Townsend qui avait justement fini le mouvement londonien.

"Je pense que c'est de la paresse et c'est ça le pire", analysait le Français, qui arborait le flanc gauche de United à la belle époque. "J'en ai fait des erreurs où mon adversaire adresse un centre et que je ne cours pas. Tu dois être aligné sur tes défenseurs centraux et puis sprinter pour être sur la même ligne que Lindelof."

Depuis son arrivée à Manchester en 2014, Luke Shaw peine à se faire une place dans le cœur des fidèles d'Old Trafford. D'où l'arrivée imminente d'un certain Alex Telles (27 ans) dans la ville du coton. Le gaucher brésilien a, lui, certainement de quoi séduire. En passant ses prestations à la loupe, il dispose sans aucun doute des armes pour reléguer Shaw sur le banc.

(...)