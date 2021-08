Cristiano Ronaldo aura surpris tout le monde vendredi. Annoncé avec insistance du côté de Manchester City, il est finalement revenu à ses premiers amours en s'engageant avec l'ennemi juré des Citizens, Manchester United, club où il est devenu une véritable star planétaire.

Les premières images qui nous viennent en tête quand on repense à Ronaldo avec les Red Devils, c'est sans conteste ses dribbles fous et ses buts somptueux avec le numéro 7 sur le dos. Un numéro qui collera à son nom tout au long de sa carrière (NDLR : même s'il a porté le numéro 9 à ses débuts avec le Real Madrid). Cristiano Ronaldo sans son numéro 7 c'est, de nos jours, impossible à imaginer tant c'est même devenu un modèle de marketing. Son contrat avec l'équipementier Nike, une gamme floquée CR7, a même été lancée depuis plusieurs années et en est tout simplement la preuve.

Cricri pourrait toutefois tomber des nues à cause du règlement de la Premier League et devoir reprendre le numéro qu'il avait à ses débuts au Sporting Portugal... le 28 ! Nombreux sont les médias à indiquer qu'en effet, les règles de la Premier League stipulent que les joueurs doivent conserver les numéros de maillot sous lesquels ils sont enregistrés, à moins qu’ils ne partent ou ne bénéficient d’une "dispense spéciale". Et le numéro 7 actuellement appartient à un certain Edinson Cavani ! "Une dispense spéciale" qui n'a encore jamais été accordée dans l'histoire de la Premier League. Est-ce que l'histoire va commencer à s'écrire en ce sens pour cette légende du ballon rond ? Nous le saurons bientôt.