Depuis le départ de Luis Suarez, le FC Barcelone manque cruellement d'un numéro 9. Antoine Griezmann et Lionel Messi sont plutôt des soutiens d'attaque. Ousmane Dembélé et Ansu Fati sont destinés à évoluer sur les ailes et Martin Braithwaite ne convainc pas vraiment. Les Catalans sont donc à la recherche de la perle rare qui sera capable de résoudre les problèmes d'efficacité du club, même si cela va mieux depuis le début de l'année civile, au cours de laquelle Leo Messi a retrouvé des couleurs (trois victoires, quatre buts en deux matches pour la Pulga).

Mais le Barça ne peut pas se permettre de ne pas avoir, au sein de son noyau, un vrai attaquant de pointe. Il faut donc un profil capable de combiner avec les créateurs blaugranas. Et qui soit de préférence efficace devant le but. Cette attaquant pourrait bien être Erling Haaland ! Le Norvégien, transféré à Dortmund en janvier 2020, a cartonné depuis qu'il a rejoint le club de Thorgan Hazard, Axel Witsel et Thomas Meunier.

En 34 rencontres toutes compétitions confondues avec le Borussia, Haaland a inscrit 35 buts et réalisé 6 passes décisives. Des statistiques folles qui font rêver les plus grosses puissances européennes, désormais prêtes à sortir un gros chèque pour attirer le numéro 9 du BVB. Si un intérêt du Real Madrid a déjà été évoqué, c'est le rival catalan, le FC Barcelone, qui aurait le plus de chances d'attirer le Norvégien. Mais l'issue des élections pourrait changer la donne.

L'agent d'Haaland, un certain Mino Raiola, ferait son possible pour faire atterrir son client à Barcelone l'été prochain. Il souhaiterait nouer une relation de confiance avec les futurs dirigeants du club, comme l'a expliqué le journaliste espagnol Oriol Domènech lors de l'émission Onze sur la chaîne catalane Esport3. Le super-agent entretient aussi de très bonnes relations amicales avec Joan Laporta, le favori à la présidence du Barça. Dès lors, en cas d'élection de Laporta, le Barça pourrait en plus profiter de la situation pour devancer les autres écuries européennes qui souhaitent transférer Haaland.

Même si le FC Barcelone connaît des difficultés financières, le deal serait tout de même dans ses cordes à en croire le journaliste. Pour cela, il faudrait débourser une somme avoisinant les 75 millions d'euros, comme l'a précisé Oriol Domènech. Il s'agit d'un montant convenu entre l'agent et Dortmund au moment du passage du Norvégien en Allemagne il y a un an.

Au Barça, Haaland aurait peu de concurrence à son poste et il évoluerait dans une équipe d'un standing supérieur à celui de Dortmund.

Le remplaçant d'Haaland à Dortmund déjà identifié

Si Haaland s'en va bel et bien évoluer au Barça, Raiola a déjà identifié son remplaçant à Dortmund. Il pourrait s'agir de Brian Brobbey, actuel attaquant de l'Ajax. Considéré comme un grand espoir du football néerlandais, Brobbey arrive en fin de contrat du côté d'Amsterdam. Il pourrait donc arriver librement à Dortmund.

Et le grand gagnant de cette double opération sera sans doute Raiola lui-même...