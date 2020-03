Les huis clos et les reports ne font pas les affaires de toutes les équipes.

C’est la panique totale de l’autre côté des Alpes. Avec plus de 4 000 cas détectés et plus de 150 décès, l’Italie représente le principal foyer de coronavirus en Europe. Et c’est désormais tout le pays qui tourne au ralenti. De nombreuses mesures ont été décrétées pour tenter de contenir la propagation du virus. Dont le report et la mise à huis clos de nombreux matchs de Serie A.

Ce qui bouleverse forcément le visage de l’ensemble du Calcio et la lutte pour le Scudetto. D’abord parce que certaines équipes ont joué grâce à leur situation géographique plus au Sud, là où d’autres ont été contraintes au report. La Lazio et Naples ont ainsi 26 matchs au compteur tandis que l’Inter en a disputé deux de moins (dont le choc face à la Juve, reporté d’une semaine). Un avantage provisoire (la Lazio a deux points d’avance sur la Juve), certes, mais qui révèle primordial sur le plan psychologique.