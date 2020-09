L'Uruguayen en aura marqué des buts mémorables avec le maillot du Barça. Son doublé retentissant au PSG et son but en finale contre la Juve en 2015, son penalty joué en deux temps avec Messi contre le Celta Vigo en 2016, son triplé face à Thibaut Courtois lors du Clasico en 2018, ou encore quelques reprises de volée dont il avait le secret, dont la dernière il y un an face à l'Inter Milan en Ligue des Champions.



Machine à buts, El Pistolero avait réussi à devenir la référence absolue à son poste entre 2014 et 2016.



(...)