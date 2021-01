Lors de la saison du titre en 2015-2016, les Foxes comptaient 39 points après 19 matchs. Cette fois, ils en sont à 38… Tielemans, Castagne, Praet et compagnie, vont-ils créer l'exploit ?

"Nous verrons à la fin de la saison, nous devons prendre un match à la fois." Après la victoire contre Newcastle début janvier (1-2), Youri Tielemans se montrait prudent quand un journaliste (relayé par le Guardian) lui demandait si Leicester était un réel candidat au titre.

Depuis, les Foxes ont enchaîné deux victoires de plus : une première contre Southampton (2-0), une seconde contre Chelsea ce mardi soir (2-0). Le succès face aux Blues n'a fait que confirmer que les hommes de Brendan Rodgers étaient capables de faire tomber n'importe qui. À mi-parcours, face aux Big Six, ils ont pris 13 points sur 18 (avec une défaite à Liverpool et un partage contre Manchester United).

