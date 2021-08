S'il voulait vraiment rester, pourquoi Lionel Messi n'a-t-il pas baissé son salaire? Le raisonnement se tient, mais l'équation est plus complexe qu'elle n'y parait. A la base, l'Argentin avait accepté une réduction salariale de 50% pour prolonger son contrat au Camp Nou. "On ne m'a rien demandé d'autre", a-t-il expliqué au cours de sa conférence de presse d'adieu, où il n'a pas pu retenir ses larmes.

Le FC Barcelone n'avait en fait que très peu de marge de manœuvre à cause de l'état de ses finances (475 millions de perte la saison passée, dixit le président Laporta) et de sa masse salariale délirante. Suite à la crise du Covid, la Liga espagnole exige désormais que cette masse salariale ne dépasse pas 70% du chiffres d'affaires d'un club. Avec Messi, elle était de 115% pour le Barça. Sans lui, elle est toujours de 95%. Soit encore bien trop importante pour pouvoir inscrire la Pulga et homologuer son contrat. Même s'il l'avait voulu, le futur joueur du PSG n'aurait donc pas pu jouer gratuitement pour son club de toujours.

Il restait donc à Barcelone deux possibilités. Soit réduire drastiquement les salaires de ses joueurs, ce qui n'a pas pu être obtenu. Certains ont accepté, mais d'autres pas. Soit vendre les indésirables. Mais c'est quasi mission impossible: les Umtiti, Coutinho ou Pjanic ont tous des contrats faramineux qu'aucun club n'est prêt à prendre en charge. Et forcément, ces joueurs sont moyennement "chauds" à l'idée de gagner moins ailleurs...

Le Barça s'est donc retrouvé face à un problème insoluble. Il paie évidemment sa très mauvaise gestion de ces dernières années. Et vu la conjoncture actuelle, certains médias espagnols pensent même que les nouvelles recrues comme Memphis Depay ne pourront pas être inscrites tant que le problème de la masse salariale ne sera pas réglé...

A présent, il ne fait plus l'ombre d'un doute que le sextuple Ballon d'Or signera au PSG dans les prochaines heures, malgré la tentative des socios de faire capoter le transfert.