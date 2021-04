Alors que les Reds Devils souhaitent prolonger son séjour, l'Uruguayen devra faire un choix en fin de saison : rester à Old Trafford ou bien retourner en Amérique du Sud où sa famille, ses amis et Boca Juniors l'attendront ?

Entre sa contraction du coronavirus, la quarantaine qui a suivi, ses trois ou quatre blessures et sa récente suspension (pour des propos jugés racistes par la Fédération anglaise), Edinson Cavani a connu des débuts agités du côté d'Old Trafford. Mais le contexte et son temps de jeu limité ne l'ont pas empêché de faire ce qu'il fait de mieux : trouver le fond les filets adverses. En Premier League, il a inscrit 7 buts en 1091 minutes (1 but/155 minutes). De quoi lui permettre d'avoir un meilleur ratio que Bruno Fernandes, Rashford, etc.