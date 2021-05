L’ancien entraîneur de la Vieille Dame vient reposer ses bagages dans le Piémont.

Les grandes manœuvres ont commencé dans le Piémont. Après une saison plus que difficile, la Juventus a décidé de faire un bon coup de nettoyage en interne. C’est tout d’abord Andrea Agnelli, président des Bianconeri, qui avait été annoncé sur le départ après le bide total de la Super League. Le boss a annoncé il y a peu qu’il ne quitterait pas son poste de président pour autant... Par contre, le directeur sportif turinois Fabio Paratici a payé les frais de cette année catastrophique et ne sera pas prolongé après onze saisons incroyables couronnées de succès et de trophées. Federico Cherubini, son ancien bras droit, reprend le flambeau.

Autre départ, et il était pressenti depuis plusieurs jours: celui d'Andrea Pirlo, entraîneur et autre tête pensante de la Juve. L'ancien Maestro italien ne sera resté qu'une seule saison dans le nord de la Botte. Son bilan chez les Bianconeri était loin d’être satisfaisant avec une élimination précoce en C1 (huitièmes de finale) et une quatrième place en Serie A acquise sur le fil. Heureusement pour son honneur et celui de son (ancien) club, la Coupe d’Italie a tout de même été décrochée face à l’Atalanta Bergame.



(...)