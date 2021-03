Près de trois ans après avoir quitté Leipzig pour rejoindre les bords de la Mersey (contre 60 millions), le Guinéen retrouve ses anciennes couleurs en huitième de finale de C1 ce mercredi soir.

Face à Fulham dimanche (0-1), il a été l'éclaircie dans la grisaille. Alors que Liverpool a enchaîné une sixième défaite de rang à Anfield, Naby Keïta, à peine remis d'une énième blessure, a montré une certaine touche de classe et surtout du dynamisme dans son pressing et ses infiltrations. De quoi donner, aux fidèles d'Anfield et à Jürgen Klopp, une raison de positiver en ces temps de crise.

L'entraîneur des Reds et les supporters espéreront qu'il parviendra enfin à enchaîner, à trouver un rythme et une certaine constance. Mais surtout que ses pépins physiques soient enfin derrière lui. D'autant plus que, vu son profil, le milieu de terrain pourrait bien être l'élément capable de relancer la machine.