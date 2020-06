Lui-même utilise ce lieu commun que ses congénères aiment visiter. "Il nous reste neuf finales", a lancé dans The Times Toby Alderweireld. La première, ce vendredi soir, doit relancer les Spurs dans une course à la Ligue des champions où ils n’ont plus le droit à l’erreur. Encore moins face à un rival direct comme Manchester United.

Et les Londoniens ont tout pour être parmi les grands gagnants de cette coupure, eux qui avant celle-ci restaient sur six matchs sans victoire toutes compétitions confondues avec des éliminations en Cup et en Ligue des champions qui font qu’ils n’ont plus que le championnat à jouer. La preuve en trois points.

Parce qu’ils ont pu se régénérer physiquement