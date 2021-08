L’arrivée de Lionel Messi à Paris est une bénédiction pour les droits de retransmission à l’étranger qui plafonnent à 80 millions d’euros par saison quand la Premier League s’exporte pour 1,5 milliard et l’idée est bien évidemment de les faire augmenter. Si Proximus précise "regarder attentivement ce qui est disponible pour ses clients" tout en rappelant qu’elle diffusera comme RTL la Ligue des Champions avec l’opportunité d’y voir donc le PSG de Messi, les regards se tournent logiquement vers Eleven qui diffuse la Liga, la Bundesliga et la Serie A quand Voo conserve la Premier League et l’Eredivisie.

"Nous sommes en alerte quand il y a des opportunités et là, il y en a une qui se présente. On étudie le cas et on voit ce qui est possible", reconnaît Jan Mosselmans qui avance déjà ses pions dans cette négociation qui s’annonce: "En Belgique, il y a un équilibre avec les opérateurs au niveau des droits. Si on prend la Ligue 1, ce sera après des négociations avec les opérateurs". Histoire de mieux répartir les coûts de l’achat des droits d’un championnat devenu plus attrayant.