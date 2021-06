Luiz, 34 ans, avait déjà annoncé son départ d'Arsenal sur son compte Instagram le mois dernier. Le Brésilien était arrivé en 2019 chez les Gunners en provenance de Chelsea. Il a joué 73 rencontres pour Arsenal.

Tous les deux prêtés par le Real Madrid, Martin Odegaard et Dani Ceballos retournent eux à Madrid. Odegaard, prêté depuis janvier dernier, avait joué 20 rencontres avec deux buts et deux assists au compteur. Ceballos était lui prêté depuis juillet 2019 et a joué 40 rencontres pour les Gunners la saison dernière.

Mat Ryan, l'ancien gardien de Genk et du Club de Bruges, quitte lui aussi l'Emirates Stadium et retourne à Brighton.