Après un premier trophée cette saison, le Community Shield, les Gunners veulent retrouver leur rang au sein du Big Four.



La plus mauvaise saison du club depuis 1994/95 avec une bien triste huitième place a confirmé deux tendances : Arsenal n’a pas encore tourné la page Wenger et le club n’incarne plus une menace dans la course au Big Four, vitale pour son économie et ses ambitions sportives. Après deux victoires pour commencer, les hommes d’Unai Emery ont sombré, avançant ensuite à un rythme de relégable en prenant seulement 12 points sur 33. Survivre à un tel bilan était devenu impossible pour l’ancien entraîneur du PSG qui a été remplacé le 29 novembre par Freddie Ljunberg. Sans expérience, l’ancien milieu suédois a débuté son interim en touchant le fond lors d’une défaite à Brighton (1-2), prenant ensuite une nouvelle raclée par Manchester City un jour où Kevin De Bruyne était déchaîné et où Mikel Arteta a vécu son dernier match comme adjoint de Pep Guardiola avant d’accepter ce challenge difficile.

(...)