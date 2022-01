Vainqueur (3-1) à Crystal Palace, Liverpool se rapproche un peu du leader Manchester City, alors que Chelsea a battu Tottenham pour la quatrième fois cette saison (2-0) et qu'Arsenal n'a pas su battre le dernier Burnley (0-0), dimanche, lors de la 23e journée de la Premier League.

Liverpool séduit puis serre les dents

Irrésistible pendant plus d'une demi-heure, Liverpool a dû faire le dos rond pendant tout le second acte pour ramener les trois points de Crystal Palace, pas récompensé de ses efforts.

Ce succès permet aux Reds de compter 48 points, soit quatre de plus que Chelsea, qui a joué une rencontre supplémentaire et qui reçoit Tottenham plus tard tandis que les hommes de Patrick Vieira restent englués dans la seconde moitié du classement, à la treizième place avec 24 unités.

Un nul n'aurait pourtant pas paru injuste, tant les Eagles ont su se mettre au niveau après avoir semblé totalement impuissants en début de match.

Dès la huitième minute, Virgil van Dijk avait ouvert le score de la tête, sur corner, après une erreur de marquage (1-0), avant qu'Alex Oxlade-Chamberlain ne double la mise juste après la demi-heure de jeu (2-0, 32e).

Agressif, organisé, tranchant dans ses attaques, Liverpool semblait parti pour une après-midi tranquille, mais la machine s'est déréglée après le deuxième but et Palace a élevé son niveau pour se créer plusieurs occasions nettes.

C'est finalement son duo d'attaque français, Jean-Michel Mateta, parti à la limite du hors-jeu, et Odsonne Edouard, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond après la passe de son compatriote, qui a redonné espoir aux Londoniens (2-1, 55e).

A quelques minutes de la fin, un autre Français, Michael Olise, a failli égaliser avec une tentative de lob finalement écartée par Alisson (83e).

Quelques minutes plus tard, un pénalty généreux, accordé après consultation des images par l'arbitre, a été transformé par Fabinho (3-1, 89e) pour ôter tout suspense à la fin de match.

Chelsea, cauchemar de Tottenham

Battu 3-0 chez lui à l'aller, puis 2-0 et 1-0 en demi-finale de la Coupe de la Ligue, Tottenham s'est encore incliné contre les Blues (2-0) qui consolident leur place sur le podium.

Avec 47 points, Chelsea est troisième à une unité de Liverpool, mais il prend surtout neuf points d'avance sur le quatrième, Manchester United, même si les Reds Devils ont joué deux matches de moins.

Pour les Spurs, 36 points, et qui se seraient emparés de la quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions, en cas de victoire, c'est la première défaite en championnat depuis qu'Antonio Conte est sur le banc. Mais ils ont encore trois matches en retard pour essayer de recoller à la course à la C1.

Entre les joueurs en instance de départ, comme Tanguy Ndombélé ou Dele Alli, absents de la feuille de match, et les absences comme celle de Son Heung-min, blessé, Conte a dû composer avec des choix limités pour faire son onze et il était clairement venu défendre.

Son équipe ne l'a pas trop mal fait, Chelsea ne se créant que peu d'occasions nettes en première période, alors qu'Harry Kane a vu son ouverture du score annulée pour une poussette sur Thiago Silva (41e).

Les Blues ont fait la différence au début du second acte avec une frappe sublime d'Hakim Ziyech qui est allée dans la lucarne droite d'Hugo Lloris, resté sur ses appuis (1-0, 47e). Silva a doublé la mise de la tête sur coup-franc (2-0, 55e), pour une victoire on ne peut plus logique.

Arsenal tire à blanc

Les Gunners auraient aussi pu prendre la quatrième place en cas de succès, mais ils n'ont jamais réussi à battre Burnley.

Avec 36 points, Arsenal est sixième devant Totenham à la différence de but, à deux longueur de Manchester United.

Avec 75% de possession de balle, vingt tirs mais cinq cadrés seulement, les Londoniens ont dominé le match sans que les Clarets, à quatre points du premier non-relégable, Norwich, n'aient beaucoup de mal à repousser leurs assauts.

La stérilité d'Arsenal devant le but, avec un quatrième match de suite sans scorer, toutes compétitions confondues, risque de vivement contrarier ses ambitions.