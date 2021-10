Les Red Devils et les Toffees rejoignent Liverpool, qui reçoit dimanche Manchester City, en tête avec 14 points, mais ils restent derrière les Reds à la différence de buts, avec respectivement +8 et +5 contre +11.

Après le succès précieux arraché au bout du temps additionnel contre Villarreal (2-1), mercredi en Ligue des Champions, Manchester était le premier sur le pont samedi et avait décidé de se passer de Cristiano Ronaldo et Paul Pogba au coup d'envoi.

Ole Gunnar Solskjaer avait donné leur chance à Edinson Cavani, pour sa première titularisation de la saison, et Anthony Martial, aligné sur le côté gauche, alors que Mason Greenwood a démarré à droite.

Le pari aurait pu être gagnant, l'Uruguayen se distinguant avec une belle tête bien repoussée par le gardien international anglais Jordan Pickford (21e), avant que Martial n'ouvre le score sur une frappe appuyée et légèrement déviée, après avoir été bien décalé par Bruno Fernandes (1-0, 43e).

Mais Everton, vivifié par l'arrivée de Rafael Benitez sur son banc cet été et par un bon recrutement offensif, a su revenir malgré des absences aussi importantes que celles de Dominic Calvert-Lewin et Richarlison en attaque. Les arrivées de Demarai Gray et Andros Townsend ont donné du répondant, devant, à l'autre cub de Liverpool.

Gray avait déjà fait trembler Old Trafford avec une percée et une belle frappe à ras de terre peu après la demi-heure de jeu. Sur une contre-attaque après un corner, il a été plus solide que Fred sur un duel à l'épaule pour conserver la balle et servir Abdoulaye Doucouré qui a servi avec beaucoup de sang-froid Townsend dont la frappe croisée n'a laissé aucune chance à De Gea (1-1, 65e).

Malgré les entrées de "CR7", Jadon Sancho et Pogba en seconde période, Manchester n'a pu éviter ce partage des points frustrant qui le laisse toutefois bien placé avant la trêve internationale d'octobre.