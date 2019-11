C'est donc encore une fois en tant que supersub que Michy Batshuayi évolue cette saison. Cette année, c'est dans l'ombre de Tammy Abraham, 22 ans et déjà auteur de neuf buts, que le Diable rouge doit ronger son frein, lui qui a pourtant marqué lors de ses trois dernières apparitions sous le maillot de Chelsea. Râlant, mais logique, quand on sait que Frank Lampard met un point d'honneur à offrir une chance aux jeunes Blues, comme Mason Mount, ou encore Callum Hudson-Odoi pour ne citer qu'eux.

Interrogé par Sky Sports sur la concurrence qui règne au sein de l'attaque du club, l'ancien milieu de terrain a répondu qu'il devait "faire des choix". "Ce n'est pas facile, car Tammy marque souvent et apporte beaucoup à l'équipe, tandis que Michy gère très bien la situation", a-t-il expliqué. "C'est pareil pour Olivier Giroud. Je dois choisir comment former le meilleur Chelsea, j'ai trois attaquants (pour une place, vu les systèmes utilisés, Ndlr) et je dois faire des choix."





Plus loin, le jeune coach salue l'attitude de ses deux remplaçants. "Cet état d'esprit positif quand vous ne jouez pas n'est pas uniquement important pour les joueurs eux-mêmes, mais pour tout le groupe. Je ne peux pas me plaindre de leur comportement. Je connais les qualités de chacun et au cours de la saison, les choses peuvent changer. C'est là qu'on aura besoin de ce professionnalisme au sein du groupe."

Vu l'accumulation des matches qui s'annonce au cœur de l'hiver, Batsman, titulaire et buteur en League Cup contre Manchester United, pourrait donc voir son temps de jeu s'accroître. Il faut dire qu'avec 44 minutes cumulées à peine en dix journées de championnat (un but et un assist), cela ne peut qu'augmenter...