Si cela ne dépendait que de lui, José Mourinho aimerait que ses joueurs soit épargné lors de la prochaine trêve internationale. L'entraîneur de Toby Alderweireld à Tottenham trouverait ça compréhensible au regard du programme très chargé des Spurs en ce début de saison.

En effet, le club londonien joue presque trois rencontres par semaines. Après six matches en 17 jours et une défaite mardi soir aux tirs au but contre Chelsea en Coupe de la Ligue anglaise, Tottenham sera déjà de retour jeudi pour assurer sa qualification pour la phase de poules de l'Europa League. Le club de Toby Alderweireld s'était imposé 1-3 à l'aller contre le club macédonien du KF Shkëndija. Dimanche, la phalange du Portugais se rendra à Old Trafford pour y défier Manchester United, son huitième match en 22 jours.

"J'espère que les sélectionneurs nationaux se soucient des joueurs et les protègent, car ceux de Tottenham ont joué un nombre incroyable de minutes ces derniers temps. Cela pourrait être dangereux de leur ajouter une charge supplémentaire", a déclaré Mourinho.

Depuis la précédente trêve internationale, Toby Alderweireld a disputé trois des six rencontres des Spurs, chaque fois dans leur entièreté. Mardi soir, il faisait partie de l'équipe battue par les Blues.