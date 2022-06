L'Espagnol Juan Mata quitte le club au sein duquel il évoluait depuis janvier 2014. Il était arrivé en fin de contrat. Le milieu de terrain de 34 ans a joué 285 matchs sous la vareuse des Red Devils et inscrit 51 buts. Il est apparu une dernière fois lors de la dernière rencontre de championnat le 22 mai à Crystal Palace. Il a très peu joué cette saison (7 matchs de Premier League et seulement deux comme titulaire).

Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Coupe d'Angleterre et de l'Europa League avec Chelsea, Mata a remporté avec Man U la Coupe d'Angleterre, l'Europa League et la Coupe de la Ligue. En tant qu'international espagnol à 41 reprises (10 buts), il a remporté le Mondial 2010 et l'Euro 2012.