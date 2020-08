Un joueur ou un entraîneur qui se rend coupable de tels actes risque jusqu'à 12 matches de suspension. La sanction maximum était auparavant de six matches, ce qui correspond désormais à la sanction minimum.

La FA a instauré ces nouvelles règles en collaboration avec le syndicat des joueurs (PFA) et le mouvement anti-racisme Kick It Out. Les joueurs et les entraîneurs ne seront pas uniquement sanctionnés pour ce qu'ils disent en interview ou en ligne.

Si les supporters se conduisent mal dans les tribunes, le club peut également être puni que ce soit par une amende ou une fermeture complète ou partielle du stade.