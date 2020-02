Les défenseurs des Reds font de leurs cages une forteresse imprenable, mais ils sont tout aussi cruciaux lors des mouvements offensifs.

Si par le passé les louanges étaient souvent adressées à l’armada offensive de Liverpool, cette saison, c’est bien l’arrière-garde des Reds qui fait la différence. Avec 12 clean sheets et 17 buts encaissés durant cette campagne, Liverpool peut compter sur la meilleure défense de Premier League. Leicester a concédé une dizaine de buts de plus que le leader du championnat (27) et Manchester City une douzaine (29) (...)