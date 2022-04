Le Portugais a arraché un téléphone des mains d'un jeune supporter après la défaite des Mancuniens à Goodison Park. L'incident a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, et Ronaldo a publié ses excuses quelques heures plus tard. Le club de Manchester United a déclaré qu'il examinait l'affaire qui pourrait d'ailleurs avoir des répercussions puisque la police de Liverpool a ouvert une enquête.

Les Red Devils, encore en course pour le top 4 et la Ligue des Champions, se sont inclinés, 1-0, face à Everton qui lutte pour son maintien. Frustré après avoir subi les fautes de ses adversaires pendant la rencontre, Ronaldo n'a pu contenir ses émotions et a frappé dans le téléphone d'un fan d'Everton qui le filmait.

Il s'est ensuite excusé sur Instagram, déclarant que "même dans les moments difficiles, il faut toujours se comporter respectueusement et être un exemple pour les jeunes." "Je tiens à m'excuser pour ce débordement et, si possible, inviter le supporter à suivre un match à Old Trafford en signe de fair-play et de sportivité", a-t-il conclu.