Glyn Pardoe n'avait que 15 ans et 341 jours quand il affectué ses débuts dans l'équipe première de Manchester City en avril 1962.

Il est à ce titre le plus jeune joueur de l'histoire du club. Ce défenseur a ensuite disputé 380 rencontres sous la vareuse des Skyblues au long d'une carrière qui s'est achevée en 1976. Pardoe est décédé à l'âge de 73 ans, a annoncé le club champion d'Angleterre en titre, mardi sur Twitter. Pardoe a été champion d'Angleterre en 1968 et a marqué le but de la victoire en finale de la Coupe de la League en 1970. Cette année-là, une fracture de la jambe va interrompre sa carrière pendant deux ans.

Le milieu de terrain Tommy Doyle, 18 ans, qui a effectué ses débuts avec les Citizens en octobre 2019 est son petit-fils.